Определены самые безопасные страны мира: на каком месте Украина

Возглавляет топ – Исландия.
Институт экономики и мира составил рейтинг самых безопасных стран мира.
Об этом говорится на visionofhumanity.org.
Рейтинг учитывает такие статистические данные, как количество убийств и заключенных, терроризм, военная мощь и международные конфликты.
Несмотря на то, что 126 стран улучшили свой позитивный мир с 2009 по 2020 год, Глобальный индекс миролюбия (GPI) 2023 показывает, что средний уровень глобального миролюбия ухудшается девятый год: в 84 странах зафиксировано улучшение, а в 79 — ухудшение.
Топ-20 безопасных стран:
- Исландия
- Дания
- Ирландия
- Новая Зеландия
- Австрия
- Сингапур
- Португалия
- Словения
- Япония
- Швейцария
- Канада
- Чехия
- Финляндия
- Хорватия
- Германия
- Нидерланды
- Бутан
- Венгрия
- Малайзия
- Бельгия
Финляндия, по мнению организации, заслуживает особого упоминания как одно из лучших, счастливых и безопасных мест для посещения в этом году. Низкий уровень преступности и насилия, а также низкий уровень смертности и снижение риска стихийных бедствий позволили скандинавской стране считаться лучшим местом для посещения.
Финляндия была названа радостной страной шестой год подряд в отдельном ежегодном отчете о мировом счастье. В этом отчете были рассмотрены такие вопросы, как ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода, щедрость и коррупция.
Украина же заняла в рейтинге 157 место из 163, опустившись на 14 позиций.
Самый низкий рейтинг безопасности: Россия – 158, Демократическая Республика Конго – 159, Южный Судан – 160, Сирия – 161, Йемен – 162, Афганистан – 163.
Напомним, недавно стало известно, какая наиболее переполненная туристами страна в мире. Средний показатель путешественников на одного местного жителя – 3,6.
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