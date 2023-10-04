Определены самые безопасные страны мира: на каком месте Украина

Институт экономики и мира составил рейтинг самых безопасных стран мира.

Об этом говорится на visionofhumanity.org.

Рейтинг учитывает такие статистические данные, как количество убийств и заключенных, терроризм, военная мощь и международные конфликты.

Несмотря на то, что 126 стран улучшили свой позитивный мир с 2009 по 2020 год, Глобальный индекс миролюбия (GPI) 2023 показывает, что средний уровень глобального миролюбия ухудшается девятый год: в 84 странах зафиксировано улучшение, а в 79 — ухудшение.

Топ-20 безопасных стран:

Исландия Дания Ирландия Новая Зеландия Австрия Сингапур Португалия Словения Япония Швейцария Канада Чехия Финляндия Хорватия Германия Нидерланды Бутан Венгрия Малайзия Бельгия

Финляндия, по мнению организации, заслуживает особого упоминания как одно из лучших, счастливых и безопасных мест для посещения в этом году. Низкий уровень преступности и насилия, а также низкий уровень смертности и снижение риска стихийных бедствий позволили скандинавской стране считаться лучшим местом для посещения.

Финляндия была названа радостной страной шестой год подряд в отдельном ежегодном отчете о мировом счастье. В этом отчете были рассмотрены такие вопросы, как ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода, щедрость и коррупция.

Украина же заняла в рейтинге 157 место из 163, опустившись на 14 позиций.

Самый низкий рейтинг безопасности: Россия – 158, Демократическая Республика Конго – 159, Южный Судан – 160, Сирия – 161, Йемен – 162, Афганистан – 163.

Напомним, недавно стало известно, какая наиболее переполненная туристами страна в мире. Средний показатель путешественников на одного местного жителя – 3,6.

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