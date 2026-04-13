Папа Римский ответил на критику Трампа: заявление понтифика

Папа Лев / © Associated Press

Папа Римский Папа Лев XIV ответил на критику президента США Дональда Трампа. Понтифик заявил, что и дальше будет выступать против войны.

Об этом он сказал в комментарии Reuters на борту папского самолета по дороге в Алжир, где начинает 10-дневный тур по странам Африки. По словам Папы, он не стремится к политическим дискуссиям, но считает важным говорить о глобальных проблемах.

«Я не хочу вступать с ним в спор. Я не думаю, что послание Евангелия следует использовать не по назначению, как это делают некоторые люди», — сказал понтифик.

Папа подчеркнул, что не отказывается от призывов к миру.

"Я буду продолжать громко выступать против войны, стремясь содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами для поиска справедливых решений проблем", - заявил он.

Также понтифик обратил внимание на масштабы человеческих страданий в мире.

«Слишком много людей страдает в мире сегодня. Слишком много невинных людей гибнет. И я думаю, что кто-то должен встать и сказать, что есть лучший путь», - подчеркнул он.

Он добавил, что не считает себя политиком, а его миссия – духовная.

«Послание церкви, мое послание, послание Евангелия: Блаженны миротворцы. Я не рассматриваю свою роль как политика», - сказал Папа.

Что известно о конфликте между Трампом и Папой

Ранее глава США Дональд Трамп набросился с резкой критикой на Папу Римского Папу XIV Льва. Американский лидер заявил, что понтифик «слаб в вопросах преступности» и «ужасен во внешней политике». Также Трамп добавил, что не является большим поклонником понтифика. Его заявление прозвучало после критики Папой политики США, в частности, по поводу войны и миграции.

"Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане", - говорится в сообщении Трампа.

Как пишет BBC , во время общения с журналистами глава США заявил, что, по его мнению, Папа плохо справляется со своей работой. Он также предположил, что понтифику "нравится преступность".

«Он очень либеральный человек, он не верит в прекращение преступности, он думает, что мы должны играть со страной, желающей ядерное оружие, чтобы взорвать мир»,. - считает американский руководитель Дональд Трамп.

Громкие слова Трампа вызвали серьезную волну критики со стороны католиков. В частности были озвучены параллели с фашистскими диктаторами во время Второй мировой войны. "Даже Гитлер или Муссолини не нападали на Папу Римского так прямо и публично", - сказал историк Массимо Фаджоли, которого цитирует Reuters.

Следует отметить, что напряжение между Папой Львом и Дональдом Трампом усилилось на фоне войны с Ираном и риторики части американских чиновников, начавших использовать религиозные аргументы для оправдания конфликта. Примечательно, что Папа раньше уходил от прямой критики Трампа, но последние события это изменили.

Также были заявления чиновников администрации США, в том числе министра обороны Пита Гегсета, призвавшего молиться за победу в войне «во имя Иисуса Христа». Папа в ответ предостерег от использования религии для оправдания войны и назвал неприемлемыми угрозы в адрес Ирана и жесткую миграционную политику, подвергая сомнению ее нравственность.

Критика американских кардиналов и реакция Католической церкви США ужесточили конфликт. Там подчеркнули: Папа «не является политическим соперником Трампа». В то же время в прошлом, например, Папа Франциск даже называл Трампа «нехристианином» из-за его позиции по миграции.