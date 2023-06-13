Подрыв Каховской ГЭС: в ООН предупредили о росте цен в мире

В ООН предупредили об огромном влиянии на глобальную продовольственную безопасность, рост цен на продукты питания, проблемы с водой для сотен тысяч людей в мире из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом заявил глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс для BBC, передает агентство Reuters.

"Это житница – вся эта территория, которая спускается к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и для мира. У нас уже есть трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты питания, я уверен, обязательно возрастут. Почти неизбежно, что мы увидим огромные проблемы с уборкой и посевом следующего урожая. И потому то, что мы увидим — это масштабное влияние на глобальную продовольственную безопасность — вот что произойдет", — сказал он.

Издание пишет, что Украина и Россия являются двумя ключевыми мировыми производителями сельскохозяйственной продукции и основными "игроками на рынках пшеницы, ячменя, кукурузы, рапса, рапсового масла, семян подсолнечника и подсолнечного масла"

Гриффитс также сказал, что ущерб такому масштабу гражданской инфраструктуры полностью противоречит международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции. Впрочем, еще раз в организации Россию не назвали виновной в катастрофе.

Последствия теракта россиян на Каховской ГЭС

Подрыв Каховского ГЭС будет иметь масштабное влияние. Экологи уже наблюдают массовую гибель рыбы. Потреблять ее нельзя, поскольку это приведет к возникновению пищевых отравлений. В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины рекомендуют в ближайшее время воздержаться от приобретения и употребления в пищу свежевыловленной рыбы не только в Херсонской области, но и в регионах бассейна реки Днепр.

Ранее сообщалось, что в реке Ингулец увеличилось количество нитритов после подрыва Каховской ГЭС. Есть превышение по железу общему в 1,17 раза.

Читайте также: