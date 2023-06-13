В Мелитополе произошла "бавовна": в городе раздались взрывы

Взрывы были слышны в центре города и в северной части.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области днем 13 июня произошли взрывы. Их слышали жители в разных частях города.
Об этом сообщил легитимный мэр Иван Федоров.
По его словам, громкий одиночный взрыв слышали жители севера города. Кроме того, глухой взрыв мелитопольцы услышали в центре.
"В пока оккупированном Мелитополе продолжает расцветать летняя "бавовна", — подчеркнул Федоров.
Мэр деталей "хлопка" не сообщил.
Как сообщалось, во временно оккупированном Приморске был нанесен находящийся на одной из баз отдыха удар по врагу. После этого россияне скрывались с места базирования, а некоторых из них пришлось эвакуировать медикам.