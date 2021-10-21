Польша будет вакцинировать от COVID-19 третьей дозой всех взрослых

Бустерные прививки смогут получить все желающие в возрасте от 18 лет, которым ввели второй укол более полугода назад.
В Польше прививка третьей (бустерной) дозой вакцины против коронавируса станет доступным для всех взрослых и может начаться в течение нескольких недель.
Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецький, информирует "Польское радио".
"Бустерные дозы смогут принять лица старше 18 лет, которые две дозы вакцины получили не менее шести месяцев назад", — сообщил Моравецкий.
По поводу вакцинации детей в возрасте 5-12 лет, то Польша ждет вердикта от Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое должно быть в конце октября или первой недели ноября. В случае положительного одобрения ЕМА Варшава тоже может принять решение о вакцинации детей от COVID-19.
В четверг, 21 октября, министерство здравоохранения Польши сообщило о почти 5600 новых случаях коронавируса.
Напомним, что глава Минздрава Польши Адам Недзельский заявил, что в стране в последние дни резко начала ухудшаться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Он назвал это "взрывом пандемии".
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.