Польща вакцинуватиме від COVID-19 третьою дозою всіх дорослих

Бустерне щеплення зможуть отримати всі охочі віком від 18 років, яким ввели другий укол понад пів року тому.

У Польщі щеплення третьою (бустерною) дозою вакцини проти коронавірусу стане доступним для всіх дорослих і може розпочатися протягом кількох тижнів.

Про це розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, інформує "Польське Радіо".

"Бустерні дози зможуть прийняти особи віком понад 18 років, котрі дві дози вакцини отримали не менше шести місяців тому", — повідомив Моравецький.

Щодо вакцинації дітей у віці 5-12 років, то Польща чекає вердикту від Європейського агентства лікарських засобів (EMA), яке має бути наприкінці жовтня або першого тижня листопада. У разі позитивного схвалення ЕМА Варшава теж може ухвалити рішення про щеплення дітей від COVID-19.

У четвер, 21 жовтня, міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило про майже 5,6 тисяч нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, що очільник МОЗ Польщі Адам Недзельський заявив, що в країні в останні дні різко почала погіршуватися ситуація із захворюваністю на коронавірус. Він назвав це "вибухом пандемії".

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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