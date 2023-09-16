Польша собирается строить стену на границе с Россией

Власти Польши решили сначала создать периметрическую систему для электронной охраны границы, а затем построить настоящую стену с РФ.

Польша намерена в ближайшем будущем построить стену с Россией, в том числе Калининградской областью.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Radio Olsztyn.

"Мы объявили, что сначала начинаем строить периметрическую систему для электронной охраны границы. Затем мы будем создавать соответствующий физический барьер на отдельных участках, а в конечном итоге – по всей длине границы с Кенигсбергским регионом – бывшей Калининградской областью", – рассказал он.

Следует отметить, что Польша начала строительство еще в апреле. Система будет состоять из более 3 тысяч камер и 200 километров кабелей обнаружения, которые были установлены примерно на 199 км от Центра наблюдения в штаб-квартире Варминско-Мазурского пограничного отделения в Кентшине.

Напомним, власти Польши с 17 сентября вслед за странами ЕС запретят въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.