Польща збирається будувати стіну на кордоні з Росією

Влада Польщі вирішила спочатку створити периметричну систему для електронної охорони кордону, а згодом побудувати справжню стіну з РФ.

Польща має намір у найближчому майбутньому побудувати стіну з Росією, зокрема з Калінінградською областю.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Radio Olsztyn.

"Ми оголосили, що спочатку починаємо будувати периметричну систему для електронної охорони кордону. Потім ми будемо створювати відповідний фізичний бар'єр на окремих ділянках, а в кінцевому підсумку - по всій довжині кордону з Кенігсберзьким регіоном - колишньою Калінінградською областю", - розповів він.

Слід зазначити, що Польща почала будівництво ще у квітні. Система складатиметься з більш ніж 3 тисяч камер і 200 кілометрів кабелів виявлення, які були встановлені приблизно на 199 км від Центру спостереження в штаб-квартирі Вармінсько-Мазурського прикордонного відділення в Кентшині.

Нагадаємо, влада Польщі від 17 вересня слідом за країнами ЄС заборонить в'їзд на свою територію легкових автомобілів, зареєстрованих у Росії.

Читайте також: