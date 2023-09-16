Польща збирається будувати стіну на кордоні з Росією

Влада Польщі вирішила спочатку створити периметричну систему для електронної охорони кордону, а згодом побудувати справжню стіну з РФ.
Польща має намір у найближчому майбутньому побудувати стіну з Росією, зокрема з Калінінградською областю.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Radio Olsztyn.
"Ми оголосили, що спочатку починаємо будувати периметричну систему для електронної охорони кордону. Потім ми будемо створювати відповідний фізичний бар'єр на окремих ділянках, а в кінцевому підсумку - по всій довжині кордону з Кенігсберзьким регіоном - колишньою Калінінградською областю", - розповів він.
Слід зазначити, що Польща почала будівництво ще у квітні. Система складатиметься з більш ніж 3 тисяч камер і 200 кілометрів кабелів виявлення, які були встановлені приблизно на 199 км від Центру спостереження в штаб-квартирі Вармінсько-Мазурського прикордонного відділення в Кентшині.
Нагадаємо, влада Польщі від 17 вересня слідом за країнами ЄС заборонить в'їзд на свою територію легкових автомобілів, зареєстрованих у Росії.
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