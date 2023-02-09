Польша закрывает пропускной пункт на границе с Беларусью

От Беларуси может исходить угроза.

С пятницы, 10 февраля, Польша закрывает пограничный переход с Беларусью "Бобровники – Берестовица". Решение было принято в целях безопасности.

Об этом сообщили вTwitter глава польского МВД Мариуш Каминский.

"Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить к дальнейшему сообщению с 10 февраля этого года, начиная с 12:00 движение на польско-белорусском пограничном переходе в Бобровниках", — написал он.

К слову, ККПП "Бобровники" — один из самых больших пограничных переходов на польско-белорусской границе.

Напомним, Польша 2 ноября прошлого года начала работы по строительству временного ограждения на границе с Калининградской областью Российской Федерации. Сооружение построят по аналогии с тем, который построили ранее на польско-белорусскую границу.

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