Польша закрывает пропускной пункт на границе с Беларусью

От Беларуси может исходить угроза.
С пятницы, 10 февраля, Польша закрывает пограничный переход с Беларусью "Бобровники – Берестовица". Решение было принято в целях безопасности.
Об этом сообщили вTwitter глава польского МВД Мариуш Каминский.
"Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить к дальнейшему сообщению с 10 февраля этого года, начиная с 12:00 движение на польско-белорусском пограничном переходе в Бобровниках", — написал он.
К слову, ККПП "Бобровники" — один из самых больших пограничных переходов на польско-белорусской границе.
Напомним, Польша 2 ноября прошлого года начала работы по строительству временного ограждения на границе с Калининградской областью Российской Федерации. Сооружение построят по аналогии с тем, который построили ранее на польско-белорусскую границу.
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