Послы ЕС снова не смогли ввести шестой пакет санкций против РФ

Послы ЕС снова не смогли ввести шестой пакет санкций против РФ

Во время заседания, на котором снова рассматривался вопрос введения шестого пакета санкций против России, послы ЕС не смогли добиться согласия.

Как сообщил брюссельский корреспондент Рикард Юзвяк, послы Евросоюза встретятся завтра, 30 мая, утром, чтобы снова обсудить санкции против РФ.

Об этом журналист написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня среди послов ЕС нет согласия по поводу шестого пакета санкций в отношении России. Они снова встретятся завтра утром", — отметил он.

Журналист уточнил, что шестой пакет не могут согласовать не только из-за нефтяного эмбарго, поскольку Венгрия требует дополнительных исключений, но и из-за того, что некоторые страны ЕС не хотят запрещать продавать россиянам недвижимость в Европе.

"Но есть и те, кто не согласен с предложением о запрете гражданам России покупать недвижимость в ЕС", – пояснил Йозвяк.

Напомним, из-за позиции Венгрии по нефтяному эмбарго лидеры некоторых стран Евросоюза предлагают запретить импорт нефти из России, которая транспортируется по морю, а поставки через трубопроводы – временно разрешить.

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