Президент Литвы заговорил о "зеленом свете" для членства Украины в НАТО

В Литве говорят, что будут прилагать максимум усилий для того, чтобы Украина получила членство в Альянсе.

Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что Украина во время саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится в 2024 году, может получить "зеленый свет" относительно членства в Альянсе.

Об этом политик сказал на Криницком форуме по безопасности и экономике в Польше, пишет издание LRT.

Он пояснил, что на саммите в Вильнюсе был создан алгоритм стремления к вступлению Украины в НАТО. Он добавил, что текст саммита – это максимум, что политики могли тогда сделать.

"Теперь нам предстоит приложить максимум усилий, и я очень надеюсь на сотрудничество Польши с тем, чтобы на Вашингтонском саммите мы смогли помочь сделать еще один шаг вперед и, возможно, дать "зеленый свет" членству Украины в НАТО", — отметил президент Литвы Науседа .

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сожалеет, что России удалось избежать ответственности за оккупацию в 2008 году части Грузии и 2014 года Крыма.

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