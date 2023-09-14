Президент Литви заговорив про "зелене світло" для членства України в НАТО

У Литві кажуть, що докладатимуть максимум зусиль, щоб Україна отримала членство в Альянсі.
Президент Литви Гітанас Науседа сподівається, що Україна під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 2024 року може отримати "зелене світло" щодо членства в Альянсі.
Про це політик сказав на Криницькому форумі з безпеки та економіки у Польщі, пише видання LRT.
Він пояснив, що на саміті у Вільнюсі був створений алгоритм щодо прагнення вступу України до НАТО. Він додав, що текст саміту - це максимум, що політики могли тоді зробити.
"Тепер нам належить докласти максимум зусиль, і я дуже сподіваюся на співпрацю Польщі з тим, щоб на Вашингтонському саміті ми змогли допомогти зробити ще один крок уперед і, можливо, дати "зелене світло" членству України в НАТО", — зазначив президент Литви Науседа.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг шкодує, що Росії вдалося уникнути відповідальності за окупацію 2008 року частини Грузії та 2014 року Криму.
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