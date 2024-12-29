Президентом Хорватии может снова стать пророссийский кандидат Миланович – данные экзитполов

В 2022 году Зоран Миланович заявлял, что Украина "не имеет места в НАТО".

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, считающийся пророссийским, согласно экзитполам, получил 51,48% голосов на выборах.

Об этом сообщает HRT.

На втором месте оказался Драган Приморац, кандидат от Хорватского демократического союза, набравший 19,29% голосов. Третье место поделили независимая кандидатка Мария Селак Распудич и Ивана Кекин из партии "Мы можем!" – обе набрали примерно по 8%. Остальные кандидаты получили менее 4% поддержки.

Предварительные данные соответствуют прогнозам, свидетельствующим о превосходстве Милановича.

Также читайте Фицо становится на одну сторону с Путиным: МИД об угрозах прекратить поставки электричества

Хорватия является парламентской республикой, поэтому роль президента в основном символическая. Однако он имеет право выражать позицию по вопросам внешней политики, обороны и безопасности.

Миланович, член Социал-демократической партии, известен своими спорами с премьер-министром Андреем Пленковичем по внешней политике. В 2022 году премьер даже просил прощения у украинцев за слова президента о том, что Украина "не имеет места в НАТО" и назвал Революцию достоинства "государственным переворотом". На это Миланович ответил, назвав Пленковича "украинским агентом".

Напомним, что в Грузии состоялась церемония инаугурации Михаила Кавелашвили как нового президента — его не признают пятая президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и часть международных партнеров страны.