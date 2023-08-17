Причастны к отравлению Навального: США ввели санкции против сотрудников ФСБ

Сотрудники действовали как агенты должностных лиц правительства РФ.
Соединенные штаты Америки ввели новые санкции против России, в них попали четыре сотрудника ФСБ.
Об этом сообщили в Министерстве финансов США.
Сегодня, 17 августа, OFAC наложило санкции на:
- Алексея Александровича Александрова – сотрудник Института криминалистики ФСБ;
- Константина Кудрявцева – оперативник Института криминалистики ФСБ;
- Ивана Владимировича Осипова – сотрудник Института криминалистики ФСБ;
- Владимира Александровича Паняева – оперативник ФСБ.
Как отметили в США, именно они причастны к отравлению российского политика Алексея Навального. В частности, сотрудники действовали как агенты должностных лиц правительства Российской Федерации.
"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в очередной раз принимает меры по привлечению правительства России к ответственности за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального", — говорится в сообщении.
Тем временем в России против оппозиционера Алексея Навального возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в терроризме. Ему может грозить пожизненное заключение.
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