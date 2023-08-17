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Причетні до отруєння Навального: США запровадили санкції проти співробітників ФСБ

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Причетні до отруєння Навального: США запровадили санкції проти співробітників ФСБ

Російський опозиціонер Олексій Навальний / Фото: Associated Press

Співробітники діяли як агенти посадових осіб уряду РФ.

Сполучені штати Америки ввели нові санкції проти Росії, до них потрапили чотири співробітники ФСБ.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.

Сьогодні, 17 серпня, OFAC наклало санкції на:

  • Олексія Олександровича Александрова - співробітник Інституту криміналістики ФСБ;
  • Костянтина Кудрявцева - оперативник Інституту криміналістики ФСБ;
  • Івана Володимировича Осипова - співробітник Інституту криміналістики ФСБ;
  • Володимира Олександровича Паняєва - оперативник ФСБ.

Як зазначили у США, саме вони причетні до отруєння російського політика Олексія Навального. Зокрема, співробітники діяли як агенти посадових осіб уряду Російської Федерації.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вкотре вживає заходів для притягнення уряду Росії до відповідальності за отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Росії проти опозиціонера Олексія Навального відкрили нову кримінальну справу. Його звинувачують у тероризмі. Йому може загрожувати довічне ув’язнення.

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Дата публікації
Перегляди
157
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