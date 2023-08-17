Причетні до отруєння Навального: США запровадили санкції проти співробітників ФСБ

Співробітники діяли як агенти посадових осіб уряду РФ.
Сполучені штати Америки ввели нові санкції проти Росії, до них потрапили чотири співробітники ФСБ.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.
Сьогодні, 17 серпня, OFAC наклало санкції на:
- Олексія Олександровича Александрова - співробітник Інституту криміналістики ФСБ;
- Костянтина Кудрявцева - оперативник Інституту криміналістики ФСБ;
- Івана Володимировича Осипова - співробітник Інституту криміналістики ФСБ;
- Володимира Олександровича Паняєва - оперативник ФСБ.
Як зазначили у США, саме вони причетні до отруєння російського політика Олексія Навального. Зокрема, співробітники діяли як агенти посадових осіб уряду Російської Федерації.
"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вкотре вживає заходів для притягнення уряду Росії до відповідальності за отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального", - йдеться у повідомленні.
Тим часом у Росії проти опозиціонера Олексія Навального відкрили нову кримінальну справу. Його звинувачують у тероризмі. Йому може загрожувати довічне ув’язнення.
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