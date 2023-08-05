Пригожина уже может не быть в живых – белорусский оппозиционер

Есть версия о том, что Пригожин уже не жив. Вероятно, его устранили под Пинском.

Об этом в эфире ТСН сказал белорусский оппозиционер, организатор "Белого легиона" Сергей Бульба.

Детальнее о "ликвидации" Пригожина

По словам оппозиционера, Александр Лукашенко в курсе, что Евгений Пригожин устранен. Знает диктатор и об уверенности путинской России в том, что основная масса "вагнеровцев", участвовавших в этом путче, должна быть вырезана под ноль. Оставшиеся будут переведены в Африку под новых кураторов. Наверное, там с ними поступят примерно таким же образом – будут бросать на убой.

Бульба уточнил, что ликвидация Пригожина могла произойти 5-6 дней назад. Так, речь идет об удушении.

"Тело было расчленено и части сожжены для того, чтобы потом невозможно было узнать. И то, что нам сейчас показывают – это его якобы друг, двойник, которого он в тюрьме для себя нашел. И какой позже, выйдя из тюрьмы, поменял себе паспорт и он теперь тоже Евгений Пригожин. Они отличались преимущественно зрительно тем, что у кого-то из них была фаланга пальца", – предположил организатор "Белого легиона".

Ранее отмечалось, что 3 августа из Санкт-Петербурга в Беларусь снова прилетел бизнес-джет ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. Это уже в шестой раз за месяц.

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