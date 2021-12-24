Призывала "пойти и убить себя": в США осудили девушку, доведшую бойфренда до самоубийства

Призывала "пойти и убить себя": в США осудили девушку, доведшую бойфренда до самоубийства

23-летняя девушка признала вину в непреднамеренном убийстве.

В США в четверг, 23 декабря, к 2,5 года заключения условно приговорили бывшую студентку Бостонского колледжа Инён Ю, которая довела своего бойфренда до самоубийства.

Об этом сообщает CBS Boston.

Отмечается, что во время заседания в Верховном суде округа Саффолк в штате Массачусетс 23-летняя девушка признала вину в непреднамеренном убийстве.

Исполнение приговора было отсрочено на 10 лет, поэтому подсудимая сможет избежать заключения, если соблюдет условия испытательного срока. В то же время, она должна будет пройти обязательное психическое лечение, а также выполнить 300 часов общественных работ.

20 мая 2019 года, в день выпуска из Бостонского колледжа, 22-летний бойфренд Ю Александр Уртула погиб в результате прыжка с автостоянки Роксбери. Прокуроры установили, что покончить с собой парня побудили оскорбительные текстовые сообщения девушки.

Так, в течение двух последних месяцев отношений Ю отправила Уртуле тысячи сообщений, во многих из которых призывала его "пойти и убить себя".

"Слова имеют значение. Унизительные выражения, насмешки и словесные обиды могут глубоко повлиять на людей, — подчеркнула окружной прокурор Саффолка Рэйчел Роллинз. — Как сотрудники правоохранительных органов, мы должны рассказывать нашим молодым людям об опасном коктейле изоляции, запугивания и стыда".

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