Пробудился самый активный вулкан Европы: из-за облака пепла отменены авиарейсы

В настоящее время власти не объявили обязательную эвакуацию в окрестностях Этны.

В воскресенье, 21 мая, началось извержение вулкана Этна, самого активного вулкана Европы, который выбросил пепел на итальянский город Катанию, самый большой город на востоке Сицилии, и заставил закрыть городской аэропорт.

Об этом сообщает итальянское издание Today.

Внезапное усиление вулканической активности было зафиксировано утром, после чего началось выпадение пепла на Катанию.

Собравшиеся над вулканом облака не позволяют Национальному институту геофизики и вулканологии проводить видеонаблюдение и четко высказаться о происходящем. Однако специалисты предполагают дальнейшую взрывную активность с выпадением пепла.

В настоящее время власти не объявили обязательную эвакуацию в окрестностях Этны.

Мелкие частицы, выброшенные из вулкана, могут представлять опасность для авиарейсов. Поэтому управляющая компания аэропорта Катания объявила, что из-за активности извержения Этны и одновременного выпадения вулканического пепла полеты приостановлены до восстановления условий безопасности.

Напомним, в апреле этого года в Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль – одного из самых опасных в мире.

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