Пропаганда Беларуси соврала об облете границ самолетом А-50 и сопровождении им борта Лукашенко

Атакованный партизанами в Беларуси самолет А-50 не вернулся на аэродром "Мачулищи" после взлета.

Белорусская пропаганда соврала, что атакованный накануне партизанами самолет ДРЛО А-50У устроил облет границ страны и сопровождал борт самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Днем 2 марта белорусские пропагандисты утверждали, что самолет ДРЛО А-50У начал выполнять задачи на боевом дежурстве. В частности, в Минобороны РФ заявили, что "А-50 в соответствии с планом в сопровождении других самолетов совершил облет государственной границы Республики Беларусь".

В группе отметили, что самолет ДРЛО А-50У действительно взлетел с аэродрома "Мачулищи" в 11:35 (по киевскому времени). При этом пропагандистские ресурсы показывали кадры взлета, но до сих пор не выложили кадры посадки самолета. Это при том, что обычно ДРЛО находится в воздухе по 2,5-3 часа за одну полетную смену.

В то же время пресс-служба Лукашенко опубликовала такую информацию: "А-50 успешно встретил, сопроводил и обеспечил совместно с группой истребителей безопасность борта номер 1 во время посадки!". К сообщению добавлялось видео, снятое с истребителя сопровождения во время вылета А-50У в Россию до того, как самолет Лукашенко вообще пересек границу с Беларусью.

"И нюанс в том, что борт Лукашенко приземлился к MSQ в 17:19. То есть через 6 часов после взлета А-50У с "Мачулищ", и А-50У не мог его сопровождать, потому что в среднем ДРЛО летает до 3-х часов, как мы указали выше", – обратили внимание в мониторинговой группе.

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Ранее там сообщали, что самолет ДРЛО улетел на 325-й авиационный ремонтный завод в российском Таганроге, и покинул воздушное пространство Беларуси примерно через 40 мин. после взлета. А пропагандисты назвали обычное сопровождение белорусскими истребителями самолета ДРЛО к границе с РФ "облетом государственной границы".

Напомним, 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" раздались взрывы, которыми был поврежден самолет-разведчик А-50У. Этот самолет координировал запуск российских крылатых ракет по Украине. Атака была устроена белорусскими партизанами с помощью дронов.

Пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна. Стоимость такого авиасуда составляет 330 млн. дол. и их в России в общей сложности девять.

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