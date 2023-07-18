Пропустили букву: военные США случайно слали миллионы писем стране-союзнице РФ в Африке

В письмах были финансовые данные, карты военных объектов США, информация о запланированных официальных поездках.

Военные из США за много лет по ошибке послали в Мали миллионы электронных писем, предназначенных для работников американских оборонных структур. Авторы писем пропускали в адресе (после собачки @) одну букву.

Об этом сообщает "BBC News Украина".

Так, доменное имя Минобороны США – ".mil". Однако многие годы при отправке электронных писем пользователи ошибочно указывали адрес ".ml". Этот домен принадлежит Мали – африканской стране, являющейся союзницей России. Отметим, что в 2020 году в Мали произошел военный переворот и начали действовать "вагнеровцы".

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Проблему с письмами более 10 лет назад обнаружил предприниматель из Нидерландов Йоханнес Зурбиер. Он в 2013 году получил контракт на обслуживание домена ".ml", принадлежащего Мали. После этого Зурбиеру поступили десятки тысяч электронных писем, предназначенных для военных из США.

Среди писем не было сообщений с грифом "секретно", однако там содержалась медицинская информация, финансовые данные, карты американских военных объектов, информация о запланированных официальных поездках и некоторые дипломатические сообщения.

Зурбиер в июле проинформировал об этом американских чиновников, заявив о "реальном риске", и что ситуацию "могут использовать враги США".

В Минобороны США сообщили журналистам, что знают о проблеме и относятся к ней серьезно. Представитель Пентагона рассказал, что уже были приняты меры, чтобы не допустить повторения ошибок с письмами по адресу с доменом ".mil". Так, если адрес будет написан неправильно, такое письмо заблокируют, а отправителей попросят подтвердить, что они пишут именно на нужный домен.

Напомним, в апреле в Сеть были "слиты" тайные военные документы Пентагона, в том числе планы США и НАТО в усилении украинской армии перед контрнаступлением.

В тот же месяц ФБР арестовало подозреваемого в "сливе" документов – американского военного Джека Тейшейру.

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