Пропутинский плакат на протесте у границы: польскому фермеру объявили подозрение

Польскому фермеру, который во время акции протеста разместил на тракторе пророссийский плакат с обращением к диктатору РФ Владимиру Путину, объявили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Окружной прокуратуры города Гливице.

По данным прокуратуры, протестующего подозревают в пропаганде идеологии, призывающей к применению насилия с целью влияния на политическую или социальную жизнь, демонстрации флага, транспаранта с содержанием такой идеологии. Ему грозит три года заключения. Пока прокурор будет принимать решение о дальнейших действиях.

Отмечается, что 20 февраля около 15.00 сотрудники полиции во время протеста фермеров в Гожичах задержали тракториста. На передней части его транспортного средства прикрепил баннер с рукописной надписью "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими правителями". Кроме того, на лонжероне трактора был размещен флаг СССР.

Полиции удалось установить личность тракториста, подготовившую фото- и видеодокументацию. Правоохранители составили протокол досмотра, изъяли у него плакат и флаг.

Путинский плакат на протесте фермеров

20 февраля во время протестов польский фермер разместил на тракторе призыв к Путину "разобраться" с Украиной. Также он повесил у плаката красный флаг СССР. МИД Польши выразил обеспокоенность из-за таких действий. Министерство призвало дистанцироваться от таких лиц, потому что это вредит репутации страны.

Премьер-министр Польше Дональд Туск отреагировал на пропутинский плакат. Он заявил, что какие-либо пророссийские лозунги во время протестов фермеров у украинской границы неприемлемы.

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