Пропутінський плакат на протесті біля кордону: польському фермеру оголосили підозру

Польському фермеру, який під час акції протесту розмістив на тракторі проросійський плакат зі зверненням до диктатора РФ Володимира Путіна, оголосили про підозру.

Про це повідомила пресслужба Окружної прокуратури міста Глівіце.

За даними прокуратури, протестувальника підозрюють у пропаганді ідеології, яка закликає до застосування насильства з метою впливу на політичне або соціальне життя, демонстрації прапора, транспаранта зі змістом такої ідеології. Йому загрожує три роки ув'язнення. Наразі прокурор ухвалюватиме рішення про подальші дії.

Зазначається, що 20 лютого близько 15:00 працівники поліції під час протесту фермерів у Гожичах затримали тракториста. На передній частині його транспортного засобу прикріпив банер з рукописним написом "Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими правителями". Крім цього, на лонжероні трактора був розміщений прапор СРСР.

Поліції вдалося встановити особу тракториста, підготувала фото- й відеодокументацію. Правоохоронці склали протокол огляду, вилучили у нього плакат і прапор.

Путінський плакат на протесті фермерів

20 лютого під час протестів польський фермер розмістив на тракторі заклик до Путіна "розібратися" з Україною. Також він почепив біля плакату червоний прапор СРСР. МЗС Польщі висловило стурбованість через такі дії. Міністерство закликало дистанціюватися від таких осіб, бо це шкодить репутації країни.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на пропутінський плакат. Він заявив, що будь-які проросійські гасла під час протестів фермерів біля українського кордону неприйнятні.

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