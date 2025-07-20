Пророссийский блок Шора не допустили к выборам в Молдове

Выборы в Молдове / © Associated Press

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В Молдове Центральная избирательная комиссия не приняла заявку на регистрацию для участия в парламентских выборах от блока «Победа», связанного с беглым пророссийским олигархом Иланом Шором.

Об этом сообщает издание Newsmaker.

«ЦИК не принял заявку на регистрацию избирательного блока „Победа“ для участия в парламентских выборах. Решение было принято на заседании в субботу, 19 июля», — сообщает медиа.

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Представитель молдавского ЦИК Павел Постика добавил, что проведение съезда политического блока Победа в Москве «вызывает обоснованные подозрения».

«Проведение съезда на территории иностранного государства без надзора избирательных органов, с участием и логистической поддержки иностранных структур вызывает обоснованные подозрения в незаконном финансировании, а это противоречит национальному законодательству», — сообщил Постика.

Он также напомнил, что закон запрещает создание новой политической силы на основе партии, признанной неконституционной.

В состав блока «Победа» входят четыре партии: «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Победа». Все они связаны с Иланом Шором.

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Напомним, Илан Шор объявил, что пророссийский блок «Победа» примет участие в выборах в Молдове. Лидером списка станет Евгения Гуцул, фигурирующая по делу о незаконном финансировании.