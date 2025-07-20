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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Проросійський блок Шора не допустили до виборів у Молдові

ЦВК Молдови відмовила в реєстрації на парламентські вибори, що відбудуться у вересні, блоку з чотирьох партій «Перемога» проросійського олігарха-втікача Ілана Шора.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вибори в Молдові

Вибори в Молдові / © Associated Press

У Молдові Центральна виборча комісія не прийняла заявку на реєстрацію для участі в парламентських виборах від блоку «Побєда», який пов’язаний з проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

«ЦВК не ухвалила заявку на реєстрацію виборчого блоку „Побєда“ для участі у парламентських виборах. Рішення ухвалили на засіданні у суботу, 19 липня», — повідомляє медіа.

Представник молдавського ЦВК Павло Постіка додав, що проведення з’їзду політичного блоку Побєда у Москві «викликає обґрунтовані підозри».

«Проведення з’їзду на території іноземної держави без нагляду виборчих органів, за участю та логістичної підтримки іноземних структур викликає обґрунтовані підозри у незаконному фінансуванні, а це суперечить національному законодавству», — повідомив Постіка.

Він також нагадав, що закон забороняє створення нової політичної сили на базі партії, визнаної неконституційною.

До складу блоку «Побєда» входять чотири партії: «Відродження», «Шанс», «Сила альтернативи та порятунку Молдови» та «Побєда». Усі вони пов’язані з Іланом Шором.

Нагадаємо, Ілан Шор оголосив, що проросійський блок «Перемога» братиме участь у виборах у Молдові. Лідером списку стане Євгенія Гуцул, яка фігурує у справі про незаконне фінансування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
365
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