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Проросійський блок Шора не допустили до виборів у Молдові
ЦВК Молдови відмовила в реєстрації на парламентські вибори, що відбудуться у вересні, блоку з чотирьох партій «Перемога» проросійського олігарха-втікача Ілана Шора.
У Молдові Центральна виборча комісія не прийняла заявку на реєстрацію для участі в парламентських виборах від блоку «Побєда», який пов’язаний з проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором.
Про це повідомляє видання Newsmaker.
«ЦВК не ухвалила заявку на реєстрацію виборчого блоку „Побєда“ для участі у парламентських виборах. Рішення ухвалили на засіданні у суботу, 19 липня», — повідомляє медіа.
Представник молдавського ЦВК Павло Постіка додав, що проведення з’їзду політичного блоку Побєда у Москві «викликає обґрунтовані підозри».
«Проведення з’їзду на території іноземної держави без нагляду виборчих органів, за участю та логістичної підтримки іноземних структур викликає обґрунтовані підозри у незаконному фінансуванні, а це суперечить національному законодавству», — повідомив Постіка.
Він також нагадав, що закон забороняє створення нової політичної сили на базі партії, визнаної неконституційною.
До складу блоку «Побєда» входять чотири партії: «Відродження», «Шанс», «Сила альтернативи та порятунку Молдови» та «Побєда». Усі вони пов’язані з Іланом Шором.
Нагадаємо, Ілан Шор оголосив, що проросійський блок «Перемога» братиме участь у виборах у Молдові. Лідером списку стане Євгенія Гуцул, яка фігурує у справі про незаконне фінансування.