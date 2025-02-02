Проспал речь министра и был уволен: испанский дипломат потерял работу

Последней "жертвой" главы МИД Испании стал посол, который впал в незапланированную сиесту во время продолжительной речи министра.

Глава испанского внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес уволил посла Испании в Бельгии Альберто Антона за то, что тот задремал на ежегодной дипломатической конференции в Мадриде во время выступления министра, которое продолжалось целый час.

Об этом сообщило испанское издание igeteo.MX.

Инцидент произошел в январе этого года. Спящий посол попал в объектив операторов, которые вели видеозапись мероприятия, после чего короткие ролики с зевающим и спящим Альберто Антоном были опубликованы в соцсетях.

Реакция министра иностранных дел на незапланированную сиесту сотрудника его ведомства – это только последним шагом его "крестового похода" против коллег, отмечают журналисты. Альбареса за глаза называют "мини Наполеоном" и обвиняют в создании "атмосферы террора" в министерстве. Известно, что недавно он уволил семь высокопоставленных дипломатов якобы "за личные оскорбления".

"Он припоминает события, которые произошли 15 или 20 лет назад: кто-то не поприветствовал его, когда он вошел в офис, кто-то явился на работу в неподобающем виде или сказал неуместную фразу. Он все сохраняет и в итоге наказывает тебя. Кажется, теперь он пытается вспомнить обиды за всю свою карьеру", – рассказал изданию дипломат, пожелавший сохранить анонимность из опасений мести со стороны министра.

Другой дипломат, также на условиях анонимности, сообщил журналистам, что Альбарес ведет "черный список" всех чиновников, на которых "имеет зуб".

"Мы называем это дневником Монте-Кристо, и месть обрушивается на все имена, которые он записал", — рассказал источник.

Кроме того Альбарес является социалистом и, похоже, готов "по-своему" бороться с монархией.

"Посол Испании в Хорватии Хуан Гонсалес-Барба также стал жертвой очередной ярости министра-социалиста после публикации статьи в защиту испанского короля Филиппа VI в газете El Confidencial", – отмечает издание.

Также известно, что когда умерла королева Великобритании Елизавета, Альбарес запретил испанским дипломатам в Лондоне комментировать смерть монарха. Еще раньше он сделал выговор главе Института Сервантеса в Лондоне за высказывания о покойной королеве в испанских СМИ.

Напомним, прокуроры, которые вели уголовные дела против Трампа, потеряли работу. В администрации нового президента США Дональда Трампа считают, что прокурорам, выдвигавшим обвинения против него, "нельзя доверять".

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