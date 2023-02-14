Путин может на этой неделе встретиться с Лукашенко

В Кремле анонсировали встречу российского диктатора Владимира Путина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом во время брифинга во вторник, 14 февраля, сказал спикер главы Кремля Дмитрий Песков, передают российские пропагандистские СМИ.

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По его словам, встреча двух диктаторов планируется на пятницу, 17 февраля. О формате переговоров и обсуждаемых вопросах — не рассказал.

Встречи Лукашенко и Путина

В последний раз Путин и Лукашенко встречались в конце декабря 2022 года. Тогда в Петербурге происходила неформальная встреча фаворитов стран СНГ. Кроме того, по приглашению Путина Лукашенко посетил подмосковный Звездный городок – центр подготовки космонавтов имени Гагарина, где проходил отбор кандидатов для полета в космос из Беларуси.

Перед этим, 19 декабря, Путит прилетел в Минск, чтобы принять участие в переговорах с Александром Лукашенко с глазу на глаз. Также тогда в Минск прибыли российский министр обороны Сергей Шойгу и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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