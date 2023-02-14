Путин может на этой неделе встретиться с Лукашенко

Встреча двух диктаторов запланирована на пятницу, 17 февраля.
В Кремле анонсировали встречу российского диктатора Владимира Путина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом во время брифинга во вторник, 14 февраля, сказал спикер главы Кремля Дмитрий Песков, передают российские пропагандистские СМИ.
По его словам, встреча двух диктаторов планируется на пятницу, 17 февраля. О формате переговоров и обсуждаемых вопросах — не рассказал.
Встречи Лукашенко и Путина
В последний раз Путин и Лукашенко встречались в конце декабря 2022 года. Тогда в Петербурге происходила неформальная встреча фаворитов стран СНГ. Кроме того, по приглашению Путина Лукашенко посетил подмосковный Звездный городок – центр подготовки космонавтов имени Гагарина, где проходил отбор кандидатов для полета в космос из Беларуси.
Перед этим, 19 декабря, Путит прилетел в Минск, чтобы принять участие в переговорах с Александром Лукашенко с глазу на глаз. Также тогда в Минск прибыли российский министр обороны Сергей Шойгу и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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