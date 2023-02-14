Путін цього тижня може зустрітися із Лукашенком

У Кремлі анонсували зустріч російського диктатора Володимира Путіна із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це під час брифінгу у вівторок, 14 лютого, сказав речник очільника Кремля Дмитро Пєсков, передають російські пропагандистські ЗМІ.

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За його словами, зустріч двох диктаторів планується на п'ятницю, 17 лютого. Про формат переговорів та питання, які будуть обговорюватися - не розповів.

Зустрічі Лукашенка та Путіна

Додамо, що востаннє Путін та Лукашенко зустрічалися наприкінці грудня 2022 року. Тоді у Петербурзі відбувалася неформальна зустріч лідерів держав СНД. Окрім того, на запрошення Путіна Лукашенко відвідав підмосковне Зоряне містечко – центр підготовки космонавтів імені Гагаріна, де проходив відбір кандидатів для польоту в космос з Білорусі.

Перед цим, 19 грудня, Путіт прилетів до Мінська, аби взяти участь у переговорах з Олександром Лукашенком віч-на-віч. Також тоді до Мінська прибули російський міністр оборони Сергій Шойгу та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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