"Путин отрицает право Украины на существование" — Кулеба

Украинский министр предупредил о самом большом кризисе безопасности в Европе со времен Второй мировой войны, который создает Россия.

Министр иностранных дел Украины заявил, что самый большой кризис безопасности в Европе со времен Второй мировой войны создан и обостряется в одностороннем порядке Российской Федерацией.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в своем выступлении на Генассамблее ООН в среду, 23 февраля.

Украинский министр подчеркнул, что президент России Владимир Путин в своем обращении в понедельник, 21 февраля, когда признал "ДНР"/"ЛНР", откровенно отрицал право Украины на существование.

“Тот, кто может подумать, что я преувеличиваю, должен просто посмотреть на эту ужасную речь. Мы все должны признать мрачную реальность новой агрессивной и реваншистской диктатуры, поднимающейся над Европой. Действия и заявления Путина возмутительны, ужасны и выходят далеко за пределы угрозы Украине”, — предостерег Дмитрий Кулеба.

Он также напомнил о трагических ошибках политиков в канун Первой и Второй мировых войн, после которых понадобились подвиги "наших дедушек и бабушек", чтобы катастрофической ценой победить "реваншистское зло в Европе".

“Сегодня нет более важной задачи, чем не повторить ошибки прошлого. Я верю в силу свободного мира и нашу общую способность предотвратить новую разрушительную катастрофу в Европе”, — заявил Кулеба, отметив, что делает это заявление от имени 40 миллионов украинцев, единственное желание которых — жить в мире, а не в страхе, под российскими бомбами и обстрелами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что российские военные, размещенные на территории Донецкой и Луганской областей Украины, не являются миротворцами.

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