“Путін заперечив право України на існування” - Кулеба

Український міністр попередив про найбільшу кризу безпеки в Європі від часів Другої світової війни, яку створює Росія.

Міністр закордонних справ України заявив, що найбільша криза безпеки в Європі від часів Другої світової війни створена і загострюється в односторонньому порядку Російською Федерацією.

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства заявив у своєму виступі на Генасамблеї ООН у середу, 23 лютого.

Український міністр наголосив, що президент Росії Володимир Путін у своєму зверненні у понеділок, 21 лютого, коли визнав "ДНР"/"ЛНР", відверто заперечив право України на існування.

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“Той, хто може подумати, що я перебільшую, повинен просто подивитися цю жахливу промову. Ми всі маємо визнати похмуру реальність нової агресивної та реваншистської диктатури, що піднімається над Європою. Дії та заяви Путіна є обурливими, жахливими і виходять далеко за межі загрози Україні”, - застеріг Дмитро Кулеба.

Він також нагадав про трагічні помилки політиків напередодні Першої та Другої світових воєн, після яких знадобилися подвиги "наших дідусів та бабусь", щоб катастрофічною ціною перемогти “реваншистське зло в Європі”.

“Сьогодні немає важливішого завдання, ніж не повторити помилок минулого. Я вірю в силу вільного світу і нашу спільну здатність запобігти новій руйнівній катастрофі в Європі”, - заявив Кулеба, зазначивши, що робить цю заяву від імені 40 мільйонів українців, єдине бажання яких - жити в мирі, а не в страху, під російськими бомбами та обстрілами.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що російські військові, розміщені на території Донецької та Луганської областей України, не є миротворцями.

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