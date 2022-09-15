Путин провел переговоры с лидером Китая за столом, внутри которого стоял "гроб" (фото)

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Китая Си Цзиньпином в Узбекистане на саммите Шанхайской организации сотрудничества, сформированной Пекином и Москвой. Но внимание было приковано к столу, за которым велись переговоры.

В этот раз пользователи социальных сетей обратили внимание на любопытную деталь. За столом, за которым собрались российская и китайские делегации во главе с президентами стран, посредине стоял предмет, украшенный искусственными цветами, очень напоминающий гроб.

Интересно, что фотографии со встречи в Самарканде опубликовала пресс-служба Кремля на официальном канале у телеграмм.

Фотографы Кремля могли сделать фотографию с другого ракурса, но почему-то выбрали именно такой, который оказался неудачным.

Заметим, что российский президент страх боится садиться за традиционный стол с мировыми лидерами. Глава Кремля имеет два любимых стола, за которыми ведет международные переговоры. Один из них – золотой стол Путина, его дизайнер – итальянец, узнал свою работу по многочисленным фотографиям стола, которые сейчас печатают все мировые СМИ. Он рассказал, что стол из натурального дерева с элементами золота он создал 25 лет назад. Есть у Путина еще один любимый стол, он создан из коричневого дерева и такой же длинный.

Кремль ищет союзников: состоится ли встреча Путина с лидером Китая

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