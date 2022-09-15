Путін провів переговори із лідером Китаю за столом, всередині якого стояла "труна" (фото)

Президент РФ Володимир Путін зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном в Узбекистані на саміті Шанхайської організації співробітництва, сформованої Пекіном і Москвою. Та увага була прикута до столу, за яким велися переговори.

Цього разу користувачі соціальних мереж звернули увагу на цікаву деталь. За столом, за яким зібралися російська та китайські делегації на чолі з президентами країн, посередині стояв предмет, прикрашений штучними квітами, що дуже нагадує домовину.

Цікаво, що світлини із зустрічі у Самарканді опублікувала пресслужба Кремля на офіційному каналі у телеграм.

Фотографи Кремля могли зробити світлину з іншого ракурсу, та чомусь вибрали саме такий, який виявився невдалим.

Зауважимо, що російський президент страх, як боїться сідати за традиційний стіл зі світовими лідерами. Очільник Кремля має два улюблених столи, за якими веде міжнародні перемовини. Один із них - золотий стіл Путіна, Його дизайнер – італієць, дізнався про свою роботу з численних фотографій столу, які зараз друкують усі світові ЗМІ. Він розповів, що стіл із натурального дерева з елементами золота він створив 25 років тому. Є у Путіна ще один улюблений стіл, він створений із коричневого дерева і такий самий довгий.

Кремль шукає союзників: чи відбудеться зустріч Путіна з лідером Китаю

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