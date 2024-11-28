Путин заявил о попытках Запада возобновить диалог с Россией

По словам Путина, Россия продолжает поддерживать связи с государствами, с которыми "очень сложные отношения".

Российский президент Владимир Путин заявил, что несколько западных лидеров изъявили желание возобновить контакты с Россией для обсуждения ситуации в Украине и европейских вопросов.

Как сообщает ТАСС, Путин отметил, что Россия продолжает поддерживать связи с государствами, с которыми "очень сложные отношения". При этом конкретных стран он не назвал.

"У меня не было прямых контактов с руководителями этих стран, но я знаю, что некоторые из них выражают желание восстановить эти контакты и обсудить текущие проблемы, связанные с проблемами в Украине и в общеевропейском контексте", – сказал Путин.

В частности, российский президент напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц первым вышел на связь. Их телефонный разговор длился почти час. По словам Путина, основной темой беседы были события в Украине, однако каждая сторона "осталась при своем мнении".

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"Ничего неожиданного здесь не было. Мы достаточно давно получали сигналы о желании канцлера переговорить по телефону. Как вы знаете, мы всегда открыты для таких контактов. Если у кого-то есть желание – пожалуйста", – заявил российский президент.

В конце Путин добавил, что диалог "возможен в будущем".

Напомним, Путин со Щельцом провели телефонный разговор 15 ноября. Позже канцлер Германии рассказал, что призвал президента РФ прекратить войну, вывести войска из Украины и не надеяться на уменьшение поддержки Киева. А еще Шольц назвал этот разговор неприятным.