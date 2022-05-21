Путина накачивают таблетками и готовят новую операцию – политолог

Тема здоровья российского президента-диктатора Владимира Путина в последнее время на слуху из-за его странного поведения во время публичных мероприятий и слухов об операции.

Сейчас у 69-летнего главы Кремля есть три диагноза. В частности, и "серьезный онкологинский диагноз". Впрочем, он не связан с раком крови и щитовидной железы.

Об этом в эфире Фейгин Live рассказал историк и политолог Валерий Соловей.

"У него нет лейкимии. И вряд ли она когда-то была. Хотя у него было несколько онкологических диагнозов. Это более серьезный диагноз, который развивается. Сейчас его остановить невозможно. Последняя операция, которую ему делали, была связана с этим диагнозом. На него ждет еще одна операция", – рассказал Соловей.

По его словам, глава государства-террориста имеет и другие два диагноза. Один неврологический, который связан с болезнью Паркинсона. Второй диагноз связан с психикой.

Политолог говорит, что именно из-за "этих трех диагнозов" Путин принимает чрезвычайно сильнодействующие препараты. Впрочем, сколько осталось жить тирану, он не сказал.

"Что касается "срока доживания", то даже лучшие врачи не могут точно определить горизонт. С очень большой вероятностью я могу повторить только одно: очевидно, что с осени он не сможет оказывать такое влияние, как сейчас, на российскую политику. Ему придется оставлять публичную сферу и сокращать объем своего участия в государственных делах", — говорит российский политолог.

По его словам, диктатору после начала "спецоперации" ему пришлось увеличить дозу препаратов для того, чтобы поддерживать свое состояние. "Это оборачивается разрушением организма ускоренным разрушением", — подчеркнул историк.

Напомним, 69-летний Путин на параде Победы был достаточно беспомощен. Бросалась в глаза болезненная одутловатость лица. Кроме того, внимание привлекло тяжелое шествие Путина. Создавалось ощущение, что он пытается скрыть хромоту или ему сложно передвигаться. Во время самого парада его видели с теплым одеялом на коленях.

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