Расходы России на войну в Украине выросли на 282% — Reuters

В 2022 году Россия потратила на оборону 5,51 триллиона рублей.

Расходы России на оборону выросли на 282% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные казначейства России.

Также читайте Потери армии РФ приближаются к 200 тысячам: Генштаб обновил данные

Интересно, что в мае прошлого года российский Минфин перестал публиковать данные о выполнении индивидуальных месячных бюджетов, только сейчас добавил на портал данные за 2022 год и начало этого года.

Согласно новым данным, расходы на оборону в январе составили 1,18 триллиона рублей, а в феврале – 822,4 миллиарда рублей. План расходов России на 2023 год предусматривает 4,98 триллиона рублей на оборону. Данные показывают, что в январе-феврале страна потратила немногим более 40% запланированных годовых ассигнований на оборонный сектор.

Опубликовавшие на прошлой неделе данные показали, что дефицит российского бюджета составил 3,4 триллиона рублей за январь-апрель по сравнению с профицитом в 1,2 триллиона рублей в 2022 году. Такой дефицит вызван из-за того, что Москва потратила значительные расходы на оборону, а доходы от энергоносителей упали.

Журналисты отмечают, что в 2022 году Россия потратила на оборону 5,51 триллиона рублей – это 17,1% от общих расходов. В 2021 году расходы составили 3,57 триллиона рублей (14,4%). А в январе-феврале 2023 расходы на оборону составляли 36,2% общих расходов бюджета.

Как сообщалось ранее, с россиян начали сбивать налог с заработной платы в "фонд СВО".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.