Регулятор Австралии признал российскую COVID-вакцину "Sputnik V"

В то же время, регулятор не признал однодозовый курс вакцинации "Sputnik Lite".

Управление терапевтическими товарами Австралии (TGA) в понедельник, 17 января, рекомендовало правительству страны разрешить въезд гражданам, привитым двумя дозами российского COVID-препарата "Sputnik V".

Соответствующее сообщение было обнародовано на сайте австралийского регулятора.

Отмечается, что двухдозовый курс вакцинации "Sputnik V" будет "признан" с целью установления статуса вакцинации путешественника.

"На прошлой неделе TGA получила дополнительную информацию, демонстрирующую, что эта вакцина обеспечивает защиту и потенциально снижает вероятность того, что прибывающий путешественник передаст инфекцию COVID-19 другим, находясь в Австралии, или остро заболеет", — указали в TGA.

По данным регулятора, вспомогательная информация "основана на опубликованных исследованиях, предоставленных TGA правительством России при содействии посольства Австралии в Москве".

"Данные показали, что две дозы "Sputnik V" имеют среднюю эффективность против симптоматической инфекции 89% и госпитализации или смерти 98-100%", — говорится в сообщении. В то же время, TGA не признала однодозовый курс вакцинации "Sputnik Lite".

"Признание "Sputnik" расширит возможности возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных работников в Австралию, а также поездок деловых людей и спортсменов в нашу страну", — заявили в австралийском регуляторе.

Новости мира: Россию обвиняют в краже разработки "Астразенеки", чтобы изготовить "Спутник"

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.