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Астрологический прогноз на 17 января

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Астрологический прогноз на 17 января

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: гармоничная энергетика нынешнего лунного дня благоприятна для того, чтобы взять тайм-аут, отдохнуть и перевести дух. Активные действия можно заменить размышлениями и анализом произошедших в последнее время событий, а также своих поступков и мыслей. 

Символ дня: лестница в небеса, бабочка. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Число дня: 7. 

Цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый. 

Камни дня: чароит, шпинель, турмалин. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: велика вероятность болезней, связанных с кровью, к тому же ее свертываемость понизится, поэтому от хирургических операций – за исключением экстренных – необходимо отказаться. 

Афоризм дня: "Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно – идти" (Оноре де Бальзак). 

Геометрическая фигура дня: спираль. 

Брак и отношения дня: один из самых благоприятных для заключения брака дней, также можно и нужно общаться с родственниками и друзьями. 

Мистика дня: если нужно снять негатив с предметов, рекомендуется поместить их под проточную воду. 

Табу дня: нежелательно общаться с негативно настроенными людьми – возникший в результате конфликт может иметь долгие и серьезные последствия. 

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