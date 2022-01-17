Астрологический прогноз на 17 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: гармоничная энергетика нынешнего лунного дня благоприятна для того, чтобы взять тайм-аут, отдохнуть и перевести дух. Активные действия можно заменить размышлениями и анализом произошедших в последнее время событий, а также своих поступков и мыслей.

Символ дня: лестница в небеса, бабочка.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 7.

Цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.

Камни дня: чароит, шпинель, турмалин.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: велика вероятность болезней, связанных с кровью, к тому же ее свертываемость понизится, поэтому от хирургических операций – за исключением экстренных – необходимо отказаться.

Афоризм дня: "Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно – идти" (Оноре де Бальзак).

Геометрическая фигура дня: спираль.

Брак и отношения дня: один из самых благоприятных для заключения брака дней, также можно и нужно общаться с родственниками и друзьями.

Мистика дня: если нужно снять негатив с предметов, рекомендуется поместить их под проточную воду.

Табу дня: нежелательно общаться с негативно настроенными людьми – возникший в результате конфликт может иметь долгие и серьезные последствия.

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