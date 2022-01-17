Астрологічний прогноз на 17 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: гармонійна енергетика цього місячного дня сприятлива для того, щоб взяти таймаут, відпочити та перевести дух. Активні дії можна замінити роздумами і аналізом подій, що відбулися останнім часом, а також своїх вчинків та думок.

Символ дня: сходи в небеса, метелик.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 7.

Колір: коричневий, шоколадний, каштановий.

Камені дня: чароїт, шпинель, турмалін.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: велика ймовірність хвороб, пов'язаних із кров'ю, до того ж, її згортання знизиться, тому від хірургічних операцій – за винятком екстрених – необхідно відмовитися.

Афоризм дня: "Щоб дійти мети, людині потрібно лише одне – йти" (Оноре де Бальзак).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Шлюб і стосунки дня: один із найсприятливіших для укладання шлюбу днів, також можна і потрібно спілкуватися з родичами та друзями.

Містика дня: якщо потрібно зняти негатив із предметів, рекомендується помістити їх під проточну воду.

Табу дня: небажано спілкуватися з негативно налаштованими людьми – конфлікт, що виник у результаті, може мати тривалі та серйозні наслідки.

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