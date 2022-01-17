Регулятор Австралії визнав російську COVID-вакцину "Sputnik V"

Водночас регулятор не визнав однодозовий курс вакцинації "Sputnik Lite".

Управління терапевтичними товарами Австралії (TGA) у понеділок, 17 січня, рекомендувало уряду країни дозволити в'їзд громадянам, щепленим двома дозами російського COVID-препарату "Sputnik V".

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті австралійського регулятора.

Зазначається, що дводозовий курс вакцинації "Sputnik V" буде "визнано" з метою встановлення статусу вакцинації мандрівника.

"Минулого тижня TGA отримала додаткову інформацію, що демонструє, що ця вакцина забезпечує захист і потенційно знижує ймовірність того, що мандрівник, що прибуває, передасть інфекцію COVID-19 іншим, перебуваючи в Австралії, або гостро захворіє", - вказали у TGA.

За даними регулятора, допоміжна інформація "заснована на опублікованих дослідженнях, наданих TGA урядом Росії за сприяння посольства Австралії у Москві".

"Дані показали, що дві дози "Sputnik V" мають середню ефективність проти симптоматичної інфекції 89% та проти госпіталізації або смерті 98-100%", - йдеться у повідомленні. Водночас TGA не визнала однодозовий курс вакцинації "Sputnik Lite".

"Визнання "Sputnik" розширить можливості повернення іноземних студентів, поїздок кваліфікованих та некваліфікованих робітників до Австралії, а також поїздок ділових людей та спортсменів до нашої країни", - заявили в австралійському регуляторі.

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