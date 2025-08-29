РФ изменила тактику в Украине: что используют вместо бронетехники

Россияне все чаще используют гражданский транспорт вместо бронетехники. / © Getty Images

Россияне пытаются увеличить набор контрактников в свою оккупационную армию. Для этого они привлекают срочников и иностранцев щедрыми обещаниями. Кроме этого у россиян поменялась тактика наступательных действий. В частности, они почти перестали использовать военную бронетехнику и предпочитают мотоциклы, багу и другой неспециализированный легкий транспорт.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

«Это все они делают, потому что в килзонах броня и люди быстро уничтожаются дронами и единственная возможность пройти зону от 5 до 15 км – это на таком транспорте. Но дронов сейчас хватает и для того, чтобы курить таких скутеристов», – объяснил Коваленко.

Впрочем, подобные планы по увеличению контрактников, которые озвучивает министр обороны РФ Андрей Белоусов, свидетельствуют, что россияне окончательно решили использовать штурмовые группы, как основной инструмент в войне.

«Это не является чем-то критическим. Штурмовые группы неприятеля работают на Востоке, они уничтожаются. Напротив, они стремятся снизить свои потери», — отметил он.

Коваленко также выразил мнение, что массовость дронов, особенно на искусственном интеллекте, окончательно изменит роль пехоты в войне. Вполне возможно, что это произойдет уже в следующем году.

В то же время, все действия россиян свидетельствуют о том, что они не планируют заканчивать войну против Украины, и очень важно, чтобы на Западе это наконец осознали. К тому же, не исключено, что захватнические планы Кремля распространяются не только на Украину.

Напомним, по мнению генерал-лейтенанта Игоря Романенко, пока нет признаков провала наступления россиян. Более того, Путин продолжает реализовывать намерения по захвату четырех украинских областей.