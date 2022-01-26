РФ вывела корабли в Черное море на большие военные учения

Для выполнения задач в море вышли, в частности, фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера РФ и т. д.

Черноморский флот (ЧФ) России 26 января начал в Черном море большие военные учения. Известно, что в море вышло более 20 российских кораблей.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр Военно-морского флота РФ.

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"Для выполнения заданий по плану учений в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики", — указывается в сообщении.

В частности, для выполнения задач по плану учений в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей были привлечены:

фрегаты,

сторожевые корабли,

малые ракетные корабли,

ракетные катера,

десантные корабли,

малые противолодочные корабли,

тральщики.

"Эти силы вышли из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск, после чего отправились в назначенные районы Черного моря. На переходе в назначенные районы экипажи кораблей проведут ряд учений и тренировок по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море", — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне озвучили варианты ответа на российское вторжение в Украину. Среди прочего, глава Пентагона назвал такие вероятные действия в случае российского вторжения, как полеты бомбардировщиков над регионом, заходы кораблей в Черное море и перемещение войск и некоторого оборудования из других частей Европы.

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