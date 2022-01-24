Бомбардировщики и корабли: в Пентагоне озвучили варианты ответа на российское вторжение в Украину

Бомбардировщики и корабли: в Пентагоне озвучили варианты ответа на российское вторжение в Украину

США планируют усилить оборону стран НАТО, граничащих с Украиной.

Во время совещания, которое в минувшие выходные проводил президент США Джо Байден в резиденции в Кэмп-Девиде, министр обороны Ллойд Остин сообщил, какие существуют варианты ответа на возможное вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает NBC News.

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Глава Пентагона назвал такие возможные действия в случае российского вторжения как полеты бомбардировщиков над регионом, заходы кораблей в Черное море и перемещение войск и некоторого оборудования из других частей Европы в Польшу, Румынию и другие соседние с Украиной страны.

Таким образом Ллойд Остин предлагает успокоить союзников по НАТО и усилить их оборону, особенно оборону тех стран, которые граничат с Украиной.

На совещании, которое проходило с помощью защищенной видеосвязи, присутствовал председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не исключают военного участия в конфликте вокруг Украины из-за российской агрессии.

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