В Совете Федераций РФ призывают поставлять оружие в "ДНР" и "ЛНР"

В Совете Федераций РФ призывают поставлять оружие в "ДНР" и "ЛНР"

Мол, "республикам" нужно помочь.

Российская Федерация должна поддержать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" новым видом вооружения.

Такое мнение высказали первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, пишут РосСМИ.

"В этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии", — подчеркнул он.

Турчак заявил о "накачивании" Украины летальным оружием, которое поставляют "ведущие страны НАТО в очень больших масштабах".

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей. Мол, "Запад должен побуждать Киев к этому".

"Прежде всего, в том, что касается особого статуса Донбасса. Выхожу из того, что это обязательство на Западе лежит и должно обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут. Я очень надеюсь, что так оно и будет", – сказал Лавров.

Напомним, депутаты от коммунистической партии РФ внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления с просьбой к президенту России Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик". Будут просить рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством обеих самопровозглашенных республик "о создании правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи".

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