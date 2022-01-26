У Раді Федерацій РФ закликають постачати зброю до "ДНР" і "ЛНР"

Мовляв, "республікам" треба допомогти.
Російська Федерація повинна підтримати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" новим видом озброєння.
Таку думку вислови перший заступник голови Ради Федерації Андрій Турчак, пишуть росЗМІ.
"У цих умовах Росія повинна надати Луганській та Донецькій народним республікам необхідну допомогу у вигляді постачання окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності і стримування військової агресії, що готується Києвом", - наголосив він.
Турчак заявив про "накачування" України летальною зброєю, яку постачають "провідні країни НАТО у дуже великих масштабах".
Нагадаємо, депутати від комуністичної партії РФ внесли на розгляд Держдуми проєкт ухвали з проханням до президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік". Проситимуть розглянути питання про якнайшвидше проведення переговорів з керівництвом обох самопроголошених республік "про створення правової основи міждержавних відносин, що забезпечує регулювання всіх аспектів співробітництва та взаємодопомоги".
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