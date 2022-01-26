РФ вивела кораблі у Чорне море на велике військове навчання

Для виконання завдань у море вийшли, зокрема, фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі, ракетні катери РФ тощо.
Чорноморський флот (ЧФ) Росії 26 січня розпочав у Чорному морі велике військове навчання. Відомо, що у море вийшло понад 20 російських кораблів.
Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на пресцентр Військо-Морського флоту РФ.
"Для виконання завдань за планом навчання у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп та загонів десантних кораблів задіяні фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також тральщики", - сказано в повідомленні.
Зокрема, для виконання завдань за планом навчання у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп та загонів десантних кораблів залучили:
- фрегати,
- сторожові кораблі,
- малі ракетні кораблі,
- ракетні катери,
- десантні кораблі,
- малі протичовнові кораблі,
- тральщики.
"Ці сили вийшли з пунктів базування Севастополь та Новоросійськ, після чого вирушили до призначених районів Чорного моря. На переході до призначених районів екіпажі кораблів проведуть низку навчань та тренувань з організації зв'язку, безпечного маневрування в районах з інтенсивним судноплавством, організації протиповітряної оборони в морі", - йдеться у прес-релізі.
Раніше повідомляли, що у Пентагоні озвучили варіанти відповіді на російське вторгнення в Україну. Серед іншого, очільник Пентагону назвав такі ймовірні дії у разі російського вторгнення, як польоти бомбардувальників над регіоном, заходи кораблів у Чорне море та переміщення військ та деякого обладнання з інших частин Європи.
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