РФ закрыла въезд из девяти африканских стран и Гонконга из-за COVID-штамма "Омикрон"

В соответствующий список вошли ЮАР, Танзания, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Эсватини и Гонконг.

Российская Федерация полностью запретила въезд иностранцам из девяти африканских стран и Гонконга на фоне распространения нового штамма COVID-19 "Омикрон".

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации РФ.

В соответствующий перечень вошли Южно-Африканская Республика, Танзания, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Эсватини, а также особый административный район Китайской Народной Республики Гонконг.

Ранее российское правительство ввело временное ограничение на въезд, предусмотрев исключения для дипломатических паспортов и служебных виз, экипажей воздушных, морских и речных судов, а также поездных и локомотивных бригад. Однако теперь эти смягчения для указанных стран действовать не будут.

Как сообщали в ВОЗ, новый вариант COVID-19 "Омикрон" по состоянию на 7 декабря зафиксирован на территории 57 стран мира. В то же время, по данным Минздрава, по состоянию на 9 декабря в Украине не зафиксировано ни одного случая этого штамма.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что "некоторые характеристики "Омикрона", в том числе глобальное распространение и большое количество мутаций, указывают на то, что он может серьезно повлиять на ход пандемии".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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