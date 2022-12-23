Риск столкновения между США и Россией высок – посол РФ в Вашингтоне

Российский дипломат заявил, что Соединенные Штаты уже "ведут прокси-войну" против Москвы.

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что визит президента Украины в США стал свидетельством того, что ни Вашингтон, ни Киев "не готовы к миру".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на интервью дипломата российским пропагандистам.

"Сегодня никто не скрывает подлинных целей Белого дома в его политике по отношению к нам. На всех телеканалах политические обозреватели говорят о необходимости активизации войны США против РФ через посредников”, — заявил представитель государства-агрессора, добавив, что такая "прокси-война уже ведется".

Оценивая визит президента Зеленского в Вашингтон, российский дипломат заявил, что "центральным моментом дискуссий была война".

"Мы подчеркиваем, что риск столкновения между двумя крупными государствами [то есть Россией и США] высок", — сказал Антонов.

Посол также сетовал, что диалог между Москвой и Вашингтоном заморожен, поскольку Россия представлена как государство-изгой.

"Российско-американский диалог вошел в ледниковый период", — сказал Антонов.

Напомним, ранее представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, мол, не располагает информацией о мирном плане относительно войны, который готовит команда украинского лидера Владимира Зеленского.

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