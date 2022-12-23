Конгресс США окончательно одобрил бюджет: там предусмотрено 45 млрд долларов для Украины и партнеров

Конгресс США окончательно одобрил проект бюджета на 2023 год. Он включает 45 млрд долларов для Украины и партнеров.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Конгресс США окончательно одобрил проект правительственного бюджета на 2023 год, который среди прочего включает почти $45 миллиардов для Украины и партнеров. После одобрения Сенатом проект поддержала Палата представителей: 225 – за, 201 – против. Теперь документ идет на подпись президенту Байдену", – говорится в сообщении.

Ранее Сенат 68-ю голосами принял сводный закон о бюджете США на 2023 год, общей суммой $1,7 трлн. Частью этого является закон о дополнительном финансировании Украины на 2023 год, предусматривающий выделение $45 млрд Украине, что на 7,3 млрд дол. США больше, чем содержал первоначальный бюджетный запрос Администрации президента США к Конгрессу.

Напомним, президент Джо Байден подписал рекордный оборонный бюджет США, в который заложено 800 млн. долларов для Украины.

Ранее Конгресс США принял поправку о передаче арестованных активов российских олигархов народу Украины.

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