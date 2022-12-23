Ризик зіткнення між США та Росією високий - посол РФ у Вашингтоні

Російський дипломат заявив, що Сполучені Штати вже "ведуть проксі-війну" проти Москви.

Посол Російської Федерації у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що візит президента України до США став свідченням того, що ні Вашингтон, ні Київ "не готові до миру".

Про це повідомляє CNN з посиланням на інтерв’ю дипломата російським пропагандистам.

“Сьогодні ніхто не приховує справжніх цілей Білого дому в його політиці щодо нас. На всіх телеканалах політичні оглядачі говорять про необхідність активізації війни США проти РФ через посередників”, — заявив представник держави-агресорки, додавши, що така "проксі-війна вже ведеться".

Оцінюючи візит президента Зеленського до Вашингтона, російський дипломат заявив, що “центральним моментом дискусій була війна”.

“Ми підкреслюємо, що ризик зіткнення між двома великими державами [тобто Росією і США] високий”, – сказав Антонов.

Посол також нарікав, що діалог між Москвою та Вашингтоном заморожений, оскільки Росію представлено як державу-вигнанця.

“Російсько-американський діалог увійшов у льодовиковий період", - сказав Антонов.

Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, мовляв, не має інформації про мирний план щодо війни, який готує команда українського лідера Володимира Зеленського.

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