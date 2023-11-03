Россия готовит "армию узников": заключенных поставят на военный учет

За военный учет заключенных будут отвечать военкоматы по месту нахождения колоний и СИЗО.

Россияне, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут становиться на военный учет.

Об этом говорится в принятых правительством государства-агрессора поправках, опубликованных на официальном интернет-портале правовых актов.

Поправки исключают из положения о военном учете подпункт, в котором говорилось, что заключенные не подлежат военному учету.

Теперь российских заключенных будут ставить и снимать с учета без личной явки в военкоматы, прохождения медобследования и психологического отбора. За военный учет заключенных будут отвечать военкоматы по месту нахождения колоний и СИЗО.

С предложением ставить на военный учет заключенных, подлежащих призыву и военной службе, в сентябре выступило Минобороны РФ.

В проекте российского военного ведомства говорилось о том, что учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) должны собирать данные о отбывающих наказания призывниках и военнообязанных и передавать их военкоматам. Данные должны обновляться по мере поступления, этапирования и увольнения осужденных.

Документ также предписывает проводить ежегодные проверки списков и своевременно вносить изменения в данные.

В сентябре в России был принят закон, разрешающий военнослужащим заключать контракт на прохождение военной службы в период мобилизации, военного положения и в военное время. По закону осужденные, заключившие контракт с Минобороны РФ, будут досрочно освобождены от отбывания наказания.

Напомним, на фоне вербовки заключенных в российскую армию Минюст РФ объявил об историческом рекорде по сокращению количества заключенных. В 2023 году количество "зеков" в российских исправительных колониях уменьшилось по меньшей мере на 52 тысячи человек.

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