Россия готовит масштабную ИПСО против ГУР стоимостью 15 млн: чего ждать

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о подготовке российскими спецслужбами очередной масштабной информационно-психологической операции (ИПСО), направленной на дискредитацию военного руководства Украины, в частности, против украинской Военной разведки.

Об этом сообщает ГУР.

По данным ГУР МО, на реализацию новой кампании против Украины россияне выделили 15 миллионов долларов. Агенты российских спецслужб уже получили указания организовать оплачиваемое изготовление и распространение соответствующих материалов в медиапространстве Украины и западных государств.

Планируется создание ряда статей и "фильмов", в которых намерены раскрыть данные сотрудников ГУР МО Украины, задействованных в координации боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

Целью очередной информационной атаки России, по информации ГУР, является:

дискредитация украинских боевых спецподразделений, их офицеров и сотрудников;

блокирование работы ведомств, разрабатывающих и выполняющих боевые и специальные задачи против Москвы;

создание в Украине еще одного фактора общественного напряжения.

Напомним, ранее Сухопутные войска ВСУ предупредили, что в соцсетях появляется немало роликов, где изображены военнослужащие Вооруженных Сил, якобы служащие в ТЦК и конфликты с ними. Однако значительная часть этого контента создана враждебными подразделениями информационных операций.

Читайте также: